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"Diriliş Ertuğrul" dizisi oyuncularından AA'ya kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:23 | Son Güncelleme

Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında kente gelen oyuncular, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü açtıkları pankartla kutladı

Osmangazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında kente gelen Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü pankart açarak kutladı.

Merkez Osmangazi Belediyesinin davetlisi olarak Bursa'da bulunan Gülsim Ali İlhan (Aslıhan Hatun), Engin Öztürk (Günalp), Cengiz Coşkun (Turgut Alp), Celal Al (Abdurrahman Alp) ve Sezgin Erdemir (Sungur Tekin) Tophane yamaçlarındaki Sümbüllü Bahçe Konağı'nda İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bir araya geldi.

Dündar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, dizi oyuncularından bazılarının geçen yıl da bu etkinliklere katılmak üzere Bursa'ya geldiğini belirtti.

Dündar, Diriliş Ertuğrul isimli dizinin dünyaya bir mesaj verdiğini ifade ederek, "Dizi, din, dil, mezhep farkı gözetmeksizin herkesin kardeşlik içinde yaşayabileceği mesajını veriyor. İşte bu felsefeyi kuran şehir Bursa. Dolayısıyla biz de 692 yıl önce Bursa'nın fethiyle başlayan bu süreci bugün yine anıyoruz. Bugün düzenleyeceğimiz yürüyüşte oyuncu arkadaşlarımız da bize eşlik edecek." dedi.

Oyuncu Cengiz Coşkun, geçen yıl da Bursa'ya geldiğini hatırlatarak, "Bu yıl da burada olmaktan çok mutluyum. Bursa, çok önemli bir şehir. Bursa Osmangazi'nin Osmanlı'nın tohumlarını attığı şehir. Arkadaşlarımızla beraber çok büyük heyecanla buradayız." ifadesini kullandı.

Celal Al da Bursa'nın fethine şehit olanlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Dizide o dönemin alplerini canlandırıyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz." diye konuştu.

Engin Öztürk de "Bursa, bu kutlu ateşin yandığı yer olarak büyük öneme sahip. Bu organizasyona katıldığımız için mutluyuz." dedi.

Gülsim Ali İlhan etkinliğe geçen yıl da katıldığını, Bursa halkıyla tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fetih şenliklerine ilk defa katıldığını belirten Sezgin Erdemir de burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından oyuncular ve Dündar, "Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümünü kutlarız" yazılı pankart açarak, AA'yı kutladı.

Oyuncular daha sonra Osmangazi ve Orhangazi'nin türbelerini ziyaret ederek dua okudu.

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