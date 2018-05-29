HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Diriliş Ertuğrul" ekibi Sakarya'da söyleşiye katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 01:38 | Son Güncelleme

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile oyunculardan Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun ve Ayberk Pekcan, etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtladı

TRT'de yayımlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve oyuncularından bazıları, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde söyleşiye katıldı.

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile oyunculardan Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun ve Ayberk Pekcan, Milli Birlik ve Düşünce Derneği tarafından Serdivan Belediyesi Kongre Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtladı.

Oyuncular, canlandırdıkları karakterlerden çok etkilendiklerini, gerçek yaşantılarında da bunu hissettiklerini dile getirdi.

Dizinin nasıl ortaya çıktığı, başlangıç aşaması ve karakterleri hakkında katılımcılara bilgi veren yapımcı Mehmet Bozdağ, şöyle konuştu:

"Müslümanlar olarak kendi kabuğumuza çekildik. Bin yıldır bizim olan Kudüs'un durumu ortada. Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasyada tüm insanlarımız maalesef zulme maruz kalıyor. Bu anlamda 'Diriliş' neye tekabül ediyor? Açıkça söyleyeyim; eğer bir ülkede 'Diriliş' yayımlanabiliyorsa, yazabiliyorsak, oynayabiliyorsak çok şükür bir ülkenin kalbi yeniden değişmeye başlıyor demektir. Türkiye'nin ve tüm insanlığın mutlu bir hayat sürmesini istiyoruz. İnşallah yavaş yavaş milletimiz eski parlak günlerine geri dönecek, yeniden tüm dünyada adaleti tesis edeceğiz. Bunun hayaliyle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah, 'Diriliş' bu yolda atılan ilk adım olur, birçoğu da gelir diye düşünüyorum."

"Turgut Alp" karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ise oyunculuğa başlama hikayesini anlattı. Coşkun, bugüne kadar rol aldığı projelerin içinde en keyif alarak oynadığı karakterin "Turgut Alp" olduğunu söyledi.

Dizide "Bamsı" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de karakteri şekillendirenin "Bamsı Beyrek"in ismi olduğunu ifade ederek, bu karakterin özelliklerinden bahsetti.

"Artuk Bey"i canlandıran Ayberk Pekcan, "Diriliş Ertuğrul" gibi projenin ortaya çıkabilmesi için çok uzun bir ön hazırlık süreci gerektiğini belirtti.

Dizinin uzak kıtalarda bile ilgi gördüğünü vurgulayan Pekcan, doğru iş yapıldığı takdirde bunun her yerde sevilebileceğini sözlerine ekledi.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğrafFethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu - Ek fotoğraf
6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu6. Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diiriliş Ertuğrul Milli Birlik ve Düşünce Derneği oyuncu sakarya Serdivan söyleşi

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün!

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İşte Songül Karlı'nın herkesten sakladığı oğlu

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran erken seçimi için çarpıcı yorum

İlginizi Çekebilir

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

İYİ Parti'den istifa eden Ruhat Mengi'den deprem etkisi yaratan sözler: İYİ Parti göründüğü gibi değil

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Ağabey rezaleti! 2 yıldır kardeşini istismar etti, anlattıklarına kimse inanmadı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Malatya'da kendini yakmak isteyen çiftçi: AK Parti'ye oy vermiştim, keşke ellerim kırılsaydı

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Batmanlı kızların ifadesi dehşete düşürdü: Tecavüz edin, videoya çekin

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Avrupa Birliği'nden devrim niteliğinde adım! Plastik ürünlere yasak hazırlığı!

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

Prof. Dr. Semavi Eyice vefat etti! (Semavi Eyice kimdir?)

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayında terleten Muharrem İnce sorusu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

Cumhurbaşkanlığı'ndan, İstanbul'un fethinin 565. yılına özel anlamlı video

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.