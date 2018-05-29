"Diriliş Ertuğrul" ekibi Sakarya'da söyleşiye katıldı

TRT'de yayımlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinin yapımcısı ve oyuncularından bazıları, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde söyleşiye katıldı.
Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ile oyunculardan Nurettin Sönmez, Cengiz Coşkun ve Ayberk Pekcan, Milli Birlik ve Düşünce Derneği tarafından Serdivan Belediyesi Kongre Salonu'nda düzenlenen etkinlikte katılımcıların sorularını yanıtladı.
Oyuncular, canlandırdıkları karakterlerden çok etkilendiklerini, gerçek yaşantılarında da bunu hissettiklerini dile getirdi.
Dizinin nasıl ortaya çıktığı, başlangıç aşaması ve karakterleri hakkında katılımcılara bilgi veren yapımcı Mehmet Bozdağ, şöyle konuştu:
"Müslümanlar olarak kendi kabuğumuza çekildik. Bin yıldır bizim olan Kudüs'un durumu ortada. Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasyada tüm insanlarımız maalesef zulme maruz kalıyor. Bu anlamda 'Diriliş' neye tekabül ediyor? Açıkça söyleyeyim; eğer bir ülkede 'Diriliş' yayımlanabiliyorsa, yazabiliyorsak, oynayabiliyorsak çok şükür bir ülkenin kalbi yeniden değişmeye başlıyor demektir. Türkiye'nin ve tüm insanlığın mutlu bir hayat sürmesini istiyoruz. İnşallah yavaş yavaş milletimiz eski parlak günlerine geri dönecek, yeniden tüm dünyada adaleti tesis edeceğiz. Bunun hayaliyle yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah, 'Diriliş' bu yolda atılan ilk adım olur, birçoğu da gelir diye düşünüyorum."
"Turgut Alp" karakterini canlandıran Cengiz Coşkun ise oyunculuğa başlama hikayesini anlattı. Coşkun, bugüne kadar rol aldığı projelerin içinde en keyif alarak oynadığı karakterin "Turgut Alp" olduğunu söyledi.
Dizide "Bamsı" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez de karakteri şekillendirenin "Bamsı Beyrek"in ismi olduğunu ifade ederek, bu karakterin özelliklerinden bahsetti.
"Artuk Bey"i canlandıran Ayberk Pekcan, "Diriliş Ertuğrul" gibi projenin ortaya çıkabilmesi için çok uzun bir ön hazırlık süreci gerektiğini belirtti.
Dizinin uzak kıtalarda bile ilgi gördüğünü vurgulayan Pekcan, doğru iş yapıldığı takdirde bunun her yerde sevilebileceğini sözlerine ekledi.
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