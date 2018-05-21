"Diriliş Ertuğrul" oyuncuları Esenler'de

İSTANBUL (AA) - TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un oyuncuları, Esenler'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi'nin "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenlediği ramazan etkinlikleri kapsamında ramazan sohbetlerine dizinin oyuncularından Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan ve Osman Soykut konuk oldu.

"Bamsı" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, gezgin bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyerek, "Arayan bir adamım. Bu arayışım beni dağların tepelerine veya ormanın derinliklerine çekti. Çok uzun süre yalnız kaldım, bu da bende bir potansiyel oluşturdu. O potansiyel de şimdi bu çalışmayla beraber kinetiğe dönüştü ve birçok şey örtüştü. Bamsı'nın ruhunu kendi ruhumla bütünleştirmeye çalıştım hep. Ne kadar Nuretttin ve Bamsı birlik olduysa, o kadar kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Artuk Bey" karakterine hayat veren oyuncu Ayberk Pekcan ise Nurettin Sönmez'in "gezgin" dönemlerinde öğrendiklerinden kendilerinin de faydalandığını anlatarak, şunları kaydetti: