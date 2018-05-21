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"Diriliş Ertuğrul" oyuncuları Esenler'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

Esenler Belediyesi'nin "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenlediği ramazan sohbetlerine dizinin oyuncularından Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan ve Osman Soykut konuk oldu - Oyuncu Nurettin Sönmez: - "Bamsı'nın ruhunu kendi ruhumla bütünleştirmeye çalıştım hep. Ne kadar Nuretttin ve Bamsı birlik olduysa, o kadar kendimi iyi hissediyorum"

İSTANBUL (AA) - TRT'nin sevilen dizisi "Diriliş Ertuğrul"un oyuncuları, Esenler'de hayranlarıyla bir araya geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi'nin "Ramazan Diriliştir" konseptiyle düzenlediği ramazan etkinlikleri kapsamında ramazan sohbetlerine dizinin oyuncularından Nurettin Sönmez, Ayberk Pekcan ve Osman Soykut konuk oldu.

"Bamsı" karakterini canlandıran Nurettin Sönmez, gezgin bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyerek, "Arayan bir adamım. Bu arayışım beni dağların tepelerine veya ormanın derinliklerine çekti. Çok uzun süre yalnız kaldım, bu da bende bir potansiyel oluşturdu. O potansiyel de şimdi bu çalışmayla beraber kinetiğe dönüştü ve birçok şey örtüştü. Bamsı'nın ruhunu kendi ruhumla bütünleştirmeye çalıştım hep. Ne kadar Nuretttin ve Bamsı birlik olduysa, o kadar kendimi iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Artuk Bey" karakterine hayat veren oyuncu Ayberk Pekcan ise Nurettin Sönmez'in "gezgin" dönemlerinde öğrendiklerinden kendilerinin de faydalandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Nurettin'in Türkiye'den önceki gezgin yaşamında Hindistan ve Çin'deki öğrendikleri, öğretilerinden oyuncu arkadaşları olarak biz de faydalanıyoruz. Özellikle diziye yeni gelen genç oyuncu kardeşlerimize ses, nefes, vücut dili konularında öğrettiklerinden biz de çok yararlanıyoruz."

- "Biz sussak tarih susmayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, dizinin Türklerin siyasi tarihini çok iyi aktardığını vurguladı.

Göksu, Diriliş'in, hangi köklerden gelindiğini çok iyi anlattığına işaret ederek, "Küresel güçler bizim kim olduğumuzu anlamak istiyorlarsa bu dizilere baktıklarında çok iyi görebilirler. Bizim tarih boyunca sömürge ve sömürgeci olmayı kabul etmemiş bir milletin çocukları olduğumuzu bu dizilere ve tarih kitaplarına baksalar anlarlar. Biz sussak tarih susmayacak, bunu bilseler de mazlumun kanını emmekten vazgeçseler." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
diriliş: ertuğrul Esenler Belediyesi

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