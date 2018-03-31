Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "Dirilişin Torunları Ecdat ile Buluştu" projesi kapsamında 150 öğrenci, Bilecik’ten Çanakkale’ye gitti.

Bilecik Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 150 kişilik ilk heyet, proje kapsamında Çanakkale’ye doğru yola çıktı. Yolculuk öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, öğrencilere iyi yolculuklar diledi. Çanakkale’ye çok önemli ve anlamlı bir yolculuğun gerçekleştirildiğine vurgu yapan Başkan Yağcı, "Sizleri çok seviyoruz ve sizlerin her zaman en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanızı istiyoruz. Bu anlamda belediyemiz tarafından gerçekleştirilen program ile dirilişin şehri Bilecik’ten kurtuluşun şehri Çanakkale’ye gidiyorsunuz. Aslında sizler ülkemizin anayasasının oluşturulduğu bir şehre gidiyorsunuz. 250 bin şehidin verildiği ve her santimetrekarenin şehit kanı ile sulandığı topraklara gidiyorsunuz. Bizlerden selam götürün. İnşallah böyle gülen yüzle gider ve gülen yüzlerle geri dönersiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.