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Diş hekimleri, çektikleri video ile Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 12.02.2018 08:29 | Son Güncelleme

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimleri, çektikleri video ile Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimleri yayınladıkları 4 dakika 15 saniyelik videoda Kur’an-ı Kerim’den, İstiklal Marşı’ndan ve Nutuk’tan bazı bölümleri okuyarak kendilerinin de vatan savunması için hazır olduklarını ifade etti ve Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajının verildiği video ile ilgili olarak bilgi veren İl Sağlık Müdürü Yrd.

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimleri, çektikleri video ile Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimleri yayınladıkları 4 dakika 15 saniyelik videoda Kur’an-ı Kerim’den, İstiklal Marşı’ndan ve Nutuk’tan bazı bölümleri okuyarak kendilerinin de vatan savunması için hazır olduklarını ifade etti ve Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.
Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajının verildiği video ile ilgili olarak bilgi veren İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Zeytin Dalı Harekatına Kayseri’deki tüm doktorlar olarak destek verdiklerini ifade ederek, Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hekimlerinin de duygularını çektikleri video ile ortaya koyduklarını söyledi.
Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Kuzu ise, "Vatanımız ve istikbalimizin güvencesi, kahraman ordumuzun ve milletimizin her zaman yanındayız." diye konuştu.

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