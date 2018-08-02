Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tanıtım toplantısı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) iş birliğinde kurulan Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonundaki programda konuşan TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, teknolojik ve Ar-Ge çalışmalarına destek vereceklerini söyledi.
Şahin, 2014 yılında göreve geldiği günden bu yana yapılan en iyi 10 projeden birinin "İstihbarat Bilgi Merkezi" projesi olduğunu vurguladı.
Dış ticaret istihbarat uzmanı Yaman Koç da 21. yüzyılın büyük bir çağ olduğunu ve her gün farklı gelişmeler yaşandığını belirtti.
Dünyada projelerin büyük verilere dayanarak yapıldığını aktaran Koç, "Büyük veriye dayanmayan stratejilerin ve taktiklerin iş yapmayacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu büyük veri analizi meselesi, dünyadaki temel girdilerden biri olarak firmalarımızın nokta atışı ihracat ve sağlıklı, sürdürülebilir ithalat yapma anlamında önemli parametreler oluşturması açısından çok önemlidir." diye konuştu.
Merkezin, ihracat yapmak isteyen firmalara olumlu anlamda katkı sağlayacağına vurgu yapan Koç, şunları kaydetti:
"Merkez, ihracat veya sürdürülebilir ithalat yapmak isteyen firmalarımızın bilgi ve istihbarat ihtiyaçlarını karşılamak için kuruldu. Diğer bölgelerin temel tecrübelerinden de yararlanarak çok hızlı işleyen özel bir sitem kurduk. Ona ilişkin kendi programlarımızı geliştirdik. Genellikle sizlere sağlayacağımız hizmet, 'hedef pazarlaştırması'. Yani hedef pazarlarınızın tespiti konusunda uzman arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar danışmanlık hizmeti vererek, bir firmayı dünyaya açacak durumdalar. Daha önce Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile 15 firmaya danışmalık desteği verdik. Bunların hepsi de çok büyük başarılar elde etti."
Toplantıya, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.
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