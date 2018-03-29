İSTANBUL (AA) - Büyük Dönüş Yolu Uluslararası Koordine Heyeti Üyesi Dr. Riham Yusuf, "Büyük dönüş yolu, barışçıl, resmi halk yürüyüşüdür. 1948'den bu yana topraklarından çıkarılmış mülteci Filistinlilerin tekrar topraklarına dönmesidir." dedi.

Fatih'teki Filistin Dayanışma Derneği'nde (FİDDER) düzenlenen "Dışarıdaki Filistinliler ve Büyük Dönüş" paneli öncesi AA muhabirine açıklama yapan Yusuf, panelde büyük dönüş yolu ve dışarıdaki Filistinlilerin rolünün ele alınacağını söyledi.

Büyük dönüş yolunun barışçıl, resmi halk yürüyüşü olduğunu anlatan Yusuf, "1948'den bu yana topraklarından çıkarılmış mülteci Filistinlilerin tekrar topraklarına dönmesidir. Mülteciler taş atmadan, silah kullanmadan yürüyerek dönecekler. Tek istekleri ve davaları, ilk ve son sözleri sadece dönüştür." diye konuştu.

Büyük Dönüş Yolu Uluslararası Koordine Heyeti Üyesi Ziyad Muhammed de dünyaya, büyük dönüş yolu projesini tanıtmanın kendileri için önemli olduğunu anlattı.

Bunun, Filistinli mültecilerin bulundukları bölgelerde yaptıkları bir yürüyüş olduğunu aktaran Muhammed, şunları kaydetti: