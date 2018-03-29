İSTANBUL (AA) - Büyük Dönüş Yolu Uluslararası Koordine Heyeti Üyesi Dr. Riham Yusuf, "Büyük dönüş yolu, barışçıl, resmi halk yürüyüşüdür. 1948'den bu yana topraklarından çıkarılmış mülteci Filistinlilerin tekrar topraklarına dönmesidir." dedi.
Fatih'teki Filistin Dayanışma Derneği'nde (FİDDER) düzenlenen "Dışarıdaki Filistinliler ve Büyük Dönüş" paneli öncesi AA muhabirine açıklama yapan Yusuf, panelde büyük dönüş yolu ve dışarıdaki Filistinlilerin rolünün ele alınacağını söyledi.
Büyük dönüş yolunun barışçıl, resmi halk yürüyüşü olduğunu anlatan Yusuf, "1948'den bu yana topraklarından çıkarılmış mülteci Filistinlilerin tekrar topraklarına dönmesidir. Mülteciler taş atmadan, silah kullanmadan yürüyerek dönecekler. Tek istekleri ve davaları, ilk ve son sözleri sadece dönüştür." diye konuştu.
Büyük Dönüş Yolu Uluslararası Koordine Heyeti Üyesi Ziyad Muhammed de dünyaya, büyük dönüş yolu projesini tanıtmanın kendileri için önemli olduğunu anlattı.
Bunun, Filistinli mültecilerin bulundukları bölgelerde yaptıkları bir yürüyüş olduğunu aktaran Muhammed, şunları kaydetti:
"Gazze'de, Kudüs'te, Filistin'de ve komşu ülkelerde Filistinlilerin yaptığı bir yürüyüş. Bu yürüyüşten tek hedefimiz sadece barışçıl ve resmi bir şekilde dönüş hakkımızın gerçekleşmesidir. Filistinli mülteciler zafer bölgesinde bir noktada bilinen bir zamanda yürüyerek barış bölgelerine gitmeyi hedefliyor. Bu yürüyüşün en belirgin özelliği barışçıl ve resmi oluşudur. Tek hedef ve istek sadece barışçıl bir şekilde dönüş. Bu dönüş yürüyüşü bugün başladı ama inşallah sonu Yafa, Hayfa, Lid, Ramla, Akka ve 1948'de terk edilmiş bütün kentlerde olacak."
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