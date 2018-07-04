Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Musa Sümbül, vücudunu saran sedef hastalığı nedeniyle zor günler yaşıyor.
Sümbül'e, 23 yıl önce derisindeki kızarıklıklar nedeniyle gittiği hastanede, sedef hastalığı teşhisi konuldu. Zamanla ellerinde, kollarında, ayaklarında, kulaklarında, yüzünde ve kafa derisinde kalın ve sert tabaka oluşan Sümbül, hastalığından dolayı iş yapamaz hale geldi.
Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu, lokantaya girdiğinde kendisini görenlerin masadan kalkıp gittiğini dile getirdi.
Yaşananlardan dolayı üzüldüğünü anlatan Sümbül, "Dışarıya çıkmaya utanır hale geldim. Çevremdekilerin dikkatli bakışları beni yoruyor. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Herkes gibi ben de evlenmek istiyorum ama sedef yüzünden evlenemiyorum. Kız istesem 'hastasın' diye vermiyorlar." dedi.
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