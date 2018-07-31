"Dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilmesin"

Yıllık yaklaşık 250 bin civarında büyükbaş hayvanın ithal edildiğini anımsatan Baydar, bunun önlenmesinin her alanda damızlığa yapılacak yatırımla mümkün olacağını belirterek, "Bölgedeki üreticilerimize önerilerimiz şu, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Çünkü damızlık hayvan ithalatına ciddi paralar gidiyor." diye konuştu.

Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'nın besicilere kazanç, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

GÜNAY NUH - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Çünkü Türkiye yurt dışına damızlık hayvan ithalatında ciddi paralar gidiyor." dedi.

"Biz kendi damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." ifadesini kullanan Baydar, şöyle devam etti:

"Yurt dışından bölge ve ülke şartlarına adaptasyon sorunu yaşayan damızlıkları getirdiğimizde bunlarda elde edeceğimiz verim ve randıman düşük oluyor. O bağlamda daha çok kurbanlık olarak özellikle dişi olmayan hayvanların değerlendirilmesini öneriyoruz. Üreticilerimizden de bunu özellikle istirham ediyorum."

Dişi hayvanlarda zaman zaman gebelik gibi bir kısım sorunların da yaşandığına ancak erkek hayvanda bunun söz konusu olmadığına dikkati çeken Baydar, "Bu durum inancımız ve dinimiz açısından da çok caiz bir durum değil." dedi.

Baydar, anne olmadan yavru olmayacağını, yavru olmadan da sütün olmayacağına işarete ederek, "Bu ülkenin tarım ve hayvancılığını riske atabilecek bir süreç. Belki 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilecek. Bu yıl beklenen rakam bu. Bunun içinde inşallah dişi hayvan sayısı çok az kalır diye temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.