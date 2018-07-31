"Dişi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurban edilmesin"

GÜNAY NUH - Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, "Damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Çünkü Türkiye yurt dışına damızlık hayvan ithalatında ciddi paralar gidiyor." dedi.
Yunus Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı'nın besicilere kazanç, başta Türkiye olmak üzere İslam dünyasına huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
Yıllık yaklaşık 250 bin civarında büyükbaş hayvanın ithal edildiğini anımsatan Baydar, bunun önlenmesinin her alanda damızlığa yapılacak yatırımla mümkün olacağını belirterek, "Bölgedeki üreticilerimize önerilerimiz şu, damızlık değeri yüksek olan dişi büyükbaş veya küçükbaş hayvanlarımızın kurbanlık olarak değerlendirilmemesini özellikle istiyoruz. Bunu ülkemizin geleceği açısından önemli görüyoruz. Çünkü damızlık hayvan ithalatına ciddi paralar gidiyor." diye konuştu.
"Biz kendi damızlık değeri olan hayvanlarımızı Kurban Bayramı veya kasaplık olarak değerlendirirsek, yarın buzağı elde edemeyeceğiz." ifadesini kullanan Baydar, şöyle devam etti:
"Yurt dışından bölge ve ülke şartlarına adaptasyon sorunu yaşayan damızlıkları getirdiğimizde bunlarda elde edeceğimiz verim ve randıman düşük oluyor. O bağlamda daha çok kurbanlık olarak özellikle dişi olmayan hayvanların değerlendirilmesini öneriyoruz. Üreticilerimizden de bunu özellikle istirham ediyorum."
Dişi hayvanlarda zaman zaman gebelik gibi bir kısım sorunların da yaşandığına ancak erkek hayvanda bunun söz konusu olmadığına dikkati çeken Baydar, "Bu durum inancımız ve dinimiz açısından da çok caiz bir durum değil." dedi.
Baydar, anne olmadan yavru olmayacağını, yavru olmadan da sütün olmayacağına işarete ederek, "Bu ülkenin tarım ve hayvancılığını riske atabilecek bir süreç. Belki 1 milyona yakın büyükbaş hayvan kurbanlık olarak kesilecek. Bu yıl beklenen rakam bu. Bunun içinde inşallah dişi hayvan sayısı çok az kalır diye temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Ardahan, Ağrı, Erzurum, Kars, Artvin ve Iğdır gibi bölgelerde kurbanlıkların doğal meralarda hazırlandığını aktaran Baydar, bunun etteki lezzeti de önemli ölçüde artırdığını ifade etti.
Baydar, kurbanlık sezonunda ortalama Ardahan'dan 100 bin, Kars'tan 150 bin, Erzurum'dan ise 200 bin civarında büyükbaş hayvanın başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Bursa, Ankara ve Karadeniz pazarlarına gitmesini beklediklerini söyledi.
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- "Buzağı ölümlerinde farkındalık arttı"
Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılının buzağı yılı ilan edilmesinin etkilerini görmeye başladıklarını dile getiren Baydar, bunun devamını istedi.
Buzağı ölümlerinin önlenmesiyle ithalin duracağının altını çizen Baydar, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Buzağı ölümleri konusunda farkındalık arttı. Özellikle büyükbaş hayvancılık alanında üreticilik yapanların bilinçlendirilmesi olmak üzere birçok koruyucu önlem uygulamaya konuldu. Gerek bizim gibi kuruluşlar, gerekse de bakanlık bu konuda önemli çalışmalar yaptı. Bu bir süreç tabi ki ve kısa sürede hedeflere ulaşmak çok kolay değil. Çünkü buzağı ölümleri, barınak ile iklim şartlarından, doğum sezonundan alın, bakım ve besleme koşullarına kadar birçok sebep içeriyor. Bu ve benzeri olumsuz sebepleri ortadan kaldırdıkça buzağı ölümleri nispeten azalıyor, azalacaktır. Bunu saha da işletme ziyaretlerinde de tarımda çalışan arkadaşların küpeleme sonuçlarına bakarak da görüyoruz."
- "Kesilen her damızlık, hayvancılığın geleceği için kayıptır"
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bazı tedbirler aldıklarını ifade eden Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Ertan Ağtürk de "Damızlık kriterleri bellidir. Bu kriterleri barındırmayan hayvan rahatlıkla kesilebilir. Diğer türlü damızlık hayvanların kesimi istenmiyor. Kesilen her damızlık, hayvancılığın geleceği için kayıptır." ifadesini kullandı.
Üretici Ceyhun Yılmaz ise "Damızlıkların kurbanlık kesilmemesinin hem bize hem ülke ekonomisine faydası var. Bu duyarlılık genele yayılmalı." diye konuştu.
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