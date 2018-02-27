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Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 11:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Sözcüsü, “Türkiye’nin ABD ile Afrin konusunda sürdürdüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır” dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı.

Dışişleri: ABD ile Afrin konusunda görüşme yok

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün Türkiye ve ABD arasında Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası hakkındaki soruya cevap verdi.

Aksoy cevabında şu ifadeleri kullandı:

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.

Türkiye’nin ABD’yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır.

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ABD Afrin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
al işte yeni bir algı..afrinde yık menbic ve fıratin doğusunda var... ve afrin konusunda abd nin bahsettiği görüşüyoruz dediği ateşkes konusu..afrini de kapsıyor dediğini kastediyor..oooo nasıl bir yapımız var okumaz araştırmaz ilk duyduğuna inanan..neyse ki bu milletin vatansever yüzde 50 si sayesinde ülkemiz hala dimdik ayakta..yoksa akp mantığı ile olsa tüm toplum vay gele halimizeydi..ülkesini seven vatan sevdalilillari sayesinde ülkemiz hala ayakta..2000 kitaptan fazla kitap okuyan Atatürkçüyüz
BEN AKP NİN HİÇ YALAN SÖYLEDİĞİNİ GÖRMEDİM.GÖREN VAR MI.MESELA YARGI BAĞIMSIZ DERLER,SONRA GAZETECİ DENİZ YÜCELİ MERKELİN EMRİ İLE SERBEST BIRAKIRLAR.MESELA KABATAŞ TAKİ BACIMIN .....İŞİNİN GÖRÜNTÜLERİ VAR BU CUMA GÖSTERECEĞİZ DERLER 500 CUMA GEÇER.MESALA MAVİ MARAMARAYI GÖNDERİRKEN BİZ İSRAİLDEN İZİN ALMAYIZ DERLER,ARKADAN GİDERKEN BİZEMİ SORDUNUZ DERLER.SAHTEKARLIĞIN ADI KONSAYDI ADI AKP OLURDU.
Şimdi biz kime inanacagız ? Ediye mi ? Yoksa büdüye mi ?
Çok büyük oyun oynanıyor ...
amerika yine yalan atmış.yada yine kandırmak istemiş.gerçi kandırılmaya müsait bir konu ama belki ilerde olur
kandırıldık KANDIRILDINIZ kandırıldılar aziz nesinin memleketinde
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