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Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında bir heyetin ABD'ye gideceği bildirildi.


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