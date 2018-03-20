Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile bir araya geldi.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

Bağdat ziyareti kapsamında Adalet Bakanı Haydar ez-Zamili ile bir araya gelen Yıldız'ın, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci ile de görüşmesi bekleniyor.