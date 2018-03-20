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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 20:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile bir araya geldi.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığı resmi konutunda basına kapalı şekilde gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

Bağdat ziyareti kapsamında Adalet Bakanı Haydar ez-Zamili ile bir araya gelen Yıldız'ın, İçişleri Bakanı Kasım el-Araci ile de görüşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Yıldız Bağdat ırak

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