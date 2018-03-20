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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat’ta

BAĞDAT (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci ile bir araya geldi.

Bağdat'taki İçişleri Bakanlığı resmi konutundaki görüşme, basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.

Görüşmede Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da hazır bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Bağdat ziyareti kapsamında Irak Adalet Bakanı Haydar ez-Zamili ve Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile görüşmüştü.

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Ahmet Yıldız ırak

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