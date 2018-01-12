Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız'dan Vali Ata'ya ziyaret

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da incelemelerde bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve beraberindeki heyet, Vali Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Hatay'ın hoşgorü ve kardeşliğin merkezi olduğunu söyleyen Vali Ata, ülkelerindeki zulümden kaçan Suriyelilere yaklaşık 7 yıldır ev sahipliği yapıldığını söyledi. Vali Ata, Hatay halkının kardeşlik hukukunun bir gereği olarak bu görevi yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunu ve dünyanın neresinde olursa olsun bu insani yardımları sürdüreceklerini belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise, nazik kabulünden ve gösterdiği misafirperverliğinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.
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