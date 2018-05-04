Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor. Tam tersi. Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı onlara zulmetti? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur." dedi.

Çavuşoğlu, 4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali'nin açılış töreninde, Yörükler olarak tarihlerinden gurur duyduklarını belirterek, bu kültürü geleceğe taşıyıp yeni nesillere aşılamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, çocukluğunda develerle Alanya'dan çıkıp Toroslar'ın arkasındaki yaylara gittiklerini anlattı.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok değiştiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak hedeflerimize ulaşma için her türlü fırsatları değerlendiriyoruz, hamleler yapıyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla Güney Kore'den geldik. Güney Kore bizden geri bir ülkeydi. Ama Kore bugün bizden ileride. Örneğin çip üretiminde Kore çok ileri noktada. Sayın Cumhurbaşkanımız Samsung firmasına Türkiye'de yatırım yapmalarını teklif etti, onlar da kabul etti. Yani teknoloji sizdeyse de başka yerdeyse de mutlaka geliştirmelisiniz." diye konuştu.