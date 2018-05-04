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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

"Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor. Tam tersi. Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı onlara zulmetti? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor. Tam tersi. Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı onlara zulmetti? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur." dedi.

Çavuşoğlu, 4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali'nin açılış töreninde, Yörükler olarak tarihlerinden gurur duyduklarını belirterek, bu kültürü geleceğe taşıyıp yeni nesillere aşılamaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, çocukluğunda develerle Alanya'dan çıkıp Toroslar'ın arkasındaki yaylara gittiklerini anlattı.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok değiştiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye olarak hedeflerimize ulaşma için her türlü fırsatları değerlendiriyoruz, hamleler yapıyoruz. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızla Güney Kore'den geldik. Güney Kore bizden geri bir ülkeydi. Ama Kore bugün bizden ileride. Örneğin çip üretiminde Kore çok ileri noktada. Sayın Cumhurbaşkanımız Samsung firmasına Türkiye'de yatırım yapmalarını teklif etti, onlar da kabul etti. Yani teknoloji sizdeyse de başka yerdeyse de mutlaka geliştirmelisiniz." diye konuştu.

Türkiye'nin kendi teknolojisine sahip olarak yenilikleri yakalaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün koyduğu hedef olan muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine ülkeyi çıkartmak için her türlü yeniliği değerlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

- Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiği iddiası

Örf, adet ve gelenekleri yaşatmak gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ecdadımızdan utanmayacağız, gurur duyacağız. Ama tarihi de iyi bileceğiz. Bazı tarihi bilmeyenler ya da nifak sokmayı fitneyi çok sevenler bugün utanmadan çıkıp, 'Osmanlı'nın Yörüklere zulmettiğini' söylüyor. Tam tersi. Yörükler ne zaman vatan haini oldu da Osmanlı onlara zulmetti? Yörükler Selçuklu'nun da Osmanlı'nın da Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucusudur. Yörüklere zulmetmeyi bir kenara bırakın ecdadımız en hassas yerlere Yörükleri yerleştirmiştir, canını teslim etmiştir."

Tarihte Yörüklerin her zaman el üstünde tutulduğunu anlatan Çavuşoğlu, herkesin kültürüne siyasi görüşüne, yaşamına saygıları olduğunu, herkesin de kendi kültürlerine saygı göstermesini beklediklerini bildirdi.

- "Yörük kültürüne sahip çıkıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Yörük kültürünün gelişmesi için ellerinden gelen desteği verdiklerini, binlerce yıllık Yörük kültürüne sahip çıktıklarını belirterek, bu kutlu yürüyüşün sonsuza kadar devam edeceğine inandığını ifade etti.

Büyük medeniyetler kuran Türk milletine bedel ödetme gayretinde olanların, karşısında kenetlenmiş bir milleti bulmayı hazmedemediğini aktaran Türel, Yörüklüğün bu milli şuurun hissedildiği önemli bir kültür olduğunu kaydetti.

Programa katılan Prof. Dr. İlber Ortaylı da Yörüklerin tarihiyle ilgili katılımcılara bilgi verdi.

- 4. Uluslararası Antalya Yörük Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Yörük Kültür ve Dayanışma Derneği'nce bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Yörük Festivali, göç duası ve temsili Yörük göçüyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve deve kervanının da yer aldığı temsili göç, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında yol alan temsili göç, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.

Parkın meydanında kurulan sahnede değişik bölgelere ait halk oyunu gösterileri sunuldu.

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