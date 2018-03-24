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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA fotoğraflarıyla Afrin'i anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:38 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AA fotoğraflarıyla Afrin'i anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı'na (AA) ait fotoğraflarla Afrin'deki son durumu anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, AA muhabirlerinin Afrin'de çektiği 3 fotoğrafı Twitter hesabından paylaşarak bölgedeki son durumu izah etti.

Çavuşoğlu, Afrinli çocukların Türk bayrağı açarak Mehmetçik'e sevgi gösterisinde bulunduğu fotoğraf ile Mehmetçik'in ve Türk Kızılayı'nın Afrin'de halka gıda yardımında bulunduğu fotoğrafları paylaştı.

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