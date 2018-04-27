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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile) Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile) Görüşmemizde daha önce Suriye ile ilgili çalışma grubumuzun ön mutabakatı sağladığı yol haritasının bir an önce iki bakan tarafından onaylanması konusunda teyitleştik."


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