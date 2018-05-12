HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasının savunmaya devam edecektir."


Yeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli olduYeni sistemin ilk kurbanı! Kapatılacak bakanlık belli oldu
Şırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldiŞırnak'ta hain saldırı! Acı haber geldi
BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldıBAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

İstanbul'da AVM'de denediği pantolondan yarasa çıkan profesöre bir şok daha

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.