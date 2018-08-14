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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki rahip Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın ev hapsindeki rahip Andrew Brunson'ı bugün ziyaret edeceğini söyledi.


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