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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin FBI tarafından 20 civarında eyalette FETÖ'ye yönelik soruşturma başlattığı bilgisini verdiğini açıkladı.


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