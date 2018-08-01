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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır"


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