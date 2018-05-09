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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesi) Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD'nin İran ile yapılan anlaşmadan çekilmesi) Devletler imzaladıkları anlaşmaların arkasında durmalı"


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