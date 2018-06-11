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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 17:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Afrin'de, Cerablus'ta, El-Bab'ta inlerine nasıl girdik gördünüz. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Kandil'i de dümdüz edeceğiz. Onları inlerine gömeceğiz. Tehdit neredeyse orada yok edeceğiz."


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