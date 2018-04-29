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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Almanya'ya davet edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu'nun, 29 Mayıs'ta Solingen faciasının 25. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma törenine katılması bekleniyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Almanya'daki Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet'in davetlisi olarak Almanya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek Solingen faciasının 25. yılı anma törenine katılması öngörülüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu'nun, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Laschet'in davetlisi olarak 29 Mayıs'ta Almanya'ya gitmesi planlanıyor.

Kaynaklar, Çavuşoğlu'nun Solingen faciasının 25. yıl dönümü dolayısıyla yapılacak anma törenine davet edildiğini ve Düsseldorf'daki eyalet başbakanlık binasında gerçekleştirilecek törende konuşma yapmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda, gelecek hafta Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'ni ziyaret ederek düzenlenecek törene ve ziyarete ilişkin hususları ele alacağı belirtildi.

Solingen Belediyesi tarafından da saldırının 25. yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta bir tören düzenleneceği öğrenildi.

Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcılar tarafından Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Hatice, Hülya ve Saime Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Solingen

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