Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama inancınızla, enerjinizle, vatan millet sevgisiyle bunu başaracaksınız." dedi.
Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2017-2018 mezuniyet töreninde, konuşmasına mezunlara yeni hayatlarında başarı dileğinde bulunarak başladı.
Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde okuduklarını ve anlamlı bir üniversiteden mezun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu üniversiteye Alanya'yı fetheden ve bize armağan eden Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ismini verdik. Her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Yeni bir kampüsün inşaatına da başlıyoruz. Alanya'mızı bir daha ziyaret ettiğinizde üniversitemizin çok daha büyüyüp geliştiğini, bir marka olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.
Mezun olan öğrencilerin ne iş yaparlarsa yapsın vatana, devlete ve millete hizmet edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, yurt dışından gelen öğrencilerin de Türkiye ile ülkeleri arasında bir elçi olacağını vurguladı.
Mezun öğrencilerin, "Yarın ne olacak?" diye bir boşluğa düşebileceğini belirten Çavuşoğlu şunları kaydetti:
"Hislerinizi ben de zamanında hissettim. Mezun olunca boşlukta hissedeceksiniz. Master yapınca da belki öyle ama bu bir geçiş süreci. İnandığınız yolda yürümeye devam edin. İnandığınız işi yapın. Sabredin, sabreden başarır. Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama inancınızla, enerjinizle, vatan millet sevgisiyle bunu başaracaksınız. Size bir tavsiyem var. Hiçbir zaman pes etmeyin. İnandığınız yolda yürüyün."
Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ise üniversitenin eylülde yeni kayıtlarla 13 bin öğrenci kapasitesine ulaşacağını söyledi. Eğitim alanında üniversitelerin çağ atlamaya başladığını ifade eden Pınarbaşı, hedeflerinin uluslararası üniversiteler arasında iyi bir noktaya gelmek olduğunu bildirdi.
Konuşmaların ardından Çavuşoğlu, başarılı öğrencilere plaket verdi. Daha sonra Çavuşoğlu ile Pınarbaşı mezuniyet kütüğüne çivi çaktı.
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