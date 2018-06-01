Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Antalya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. Zorluklarla karşılaşacaksınız. Ama inancınızla, enerjinizle, vatan millet sevgisiyle bunu başaracaksınız." dedi.

Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2017-2018 mezuniyet töreninde, konuşmasına mezunlara yeni hayatlarında başarı dileğinde bulunarak başladı.

Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde okuduklarını ve anlamlı bir üniversiteden mezun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu üniversiteye Alanya'yı fetheden ve bize armağan eden Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ismini verdik. Her geçen gün büyüyor, gelişiyor. Yeni bir kampüsün inşaatına da başlıyoruz. Alanya'mızı bir daha ziyaret ettiğinizde üniversitemizin çok daha büyüyüp geliştiğini, bir marka olduğunu göreceksiniz." diye konuştu.

Mezun olan öğrencilerin ne iş yaparlarsa yapsın vatana, devlete ve millete hizmet edeceğini dile getiren Çavuşoğlu, yurt dışından gelen öğrencilerin de Türkiye ile ülkeleri arasında bir elçi olacağını vurguladı.