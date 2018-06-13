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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Biz Almanya nezdinde temasa geçtik. Almanya Adil Öksüz ile ilgili arama kararı çıkarttı"


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