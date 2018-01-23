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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bizimle YPG’nin ağzıyla konuşmayın

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 08:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Tillerson’ın kendisini YPG’den aldığı ‘yanlış’ bilgiye dayanarak “Türkiye’ye roket atılmadığını” savunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, Tillerson’a “Kaynaklarını check et, bizimle onların ağzıyla konuşmayın” cevabını verdi.

Türkiye, Suriye’nin Afrin bölgesinde terör hedeflerini kalıcı olarak bertaraf etmek amacıyla düzenlediği operasyonun arka planında çok kararlı bir diplomasi ve bilgilendirme trafiği de yürüttü. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Bağdat’ta çok önemli temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na operasyonun en sıcak anlarında operasyonun tüm arka planını sordu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Çavuşoğlu’na, Afrin’deki YPG mevzilerinden atılan roket ve yapılan saldırılarla ilgili, “Mevlüt ne oluyor! Arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, Türkiye’ye roket filan atmamışlar” deyince Çavuşoğlu, “Arkadaşlarınız o bilgiyi kimden alıyor bilemeyiz fakat biz yaşadıklarımızı, gördüklerimizi, kendi arkadaşlarımızın bilgilerini dikkate alırız. Sen de bilgi kaynaklarını check et. Onların ağzıyla bizimle konuşmayın” yanıtını verdi. ABD, Türkiye’nin kendini savunma amaçlı haklı operasyonuyla ilgili tutarlı bir argüman ortaya koyamadığı gibi YPG’nin ABD’ye tehditleri, görüşmelerde açık şekilde ortaya çıktı.

‘YAPILAN ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN’

Bakan Çavuşoğlu, operasyon öncesini şu sözlerle anlattı: “Taciz ateşleri sıklaşınca kararlılığımızı ortaya koyduk. Rusya’yla temasa geçtik. Genelkurmay Başkanı’mız ve MİT Müsteşarı’mız devreye girdi. ‘Biz buraya operasyon başlatacağız’ diye Tillerson’a söyledim. Genelkurmay ve Dışişleri olarak P5 ülkelerinin askeri ataşelerine, farklı ülkelerin misyonlarına bilgi verdik. Astana anlaşmasına göre rejimin garantörü olan ülkelere Rusya ve İran’a da bilgilendirmede bulunduk. Yaptığımız uluslararası hukuka uygundur; ‘BM Sözleşmesi’nin 51. maddesine uygun bir şekilde meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz’ diye bildirimde bulunduk. ABD gibi bir müttefikten beklentimiz bizim yanımızda olmasıdır. Terör örgütünün yanında olmamasıdır.”

‘ÖLECEKSEK BİR KERE ÖLÜRÜZ’

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin geleceğine ilişkin olarak, “Halkımızın hissiyatını ve taleplerini görüyorsunuz. Bu hissiyatı Tillerson’a da aktardım. İlişkilerin geleceği ABD’nin bundan sonra atacağı adımlara bağlı. Ben hangi adımı atmam gerekiyorsa atmak zorundayım. Atmazsam yarın benim geleceğim ülke olarak tehlikeye düşer. Bu konuda kimseden korkmayız, kararlıyız. Öleceksek bir kere ölürüz! Korkuyla ve tehditle yaşamayız” dedi.

‘TERÖRİST VARSA MÜNBİÇ BİZİM İÇİN TEHDİTTİR’

Bakan Çavuşoğlu, Afrin’den sonra olası Münbiç operasyonuna ilişkin olarak, “Biz ABD’ye diyoruz ki ‘Yanımızda değilseniz gölge etmeyin, karşımıza da çıkmayın.’ Münbiç’teki teröristler sürekli taciz ateşi yapıyor. Eğer ABD bunu durduramıyorsa biz durduracağız. Elbette bizim amacımız Ruslarla, Suriye rejimiyle, ABD’lilerle karşı karşıya gelmek değil, terör örgütüne karşı mücadele etmektir. Bu süreç içerisinde bir kaza yaşanmaması için de gerekli uyarıları yapacağız ve diplomasi yürüteceğiz. Bu durum Fırat’ın doğusu için de geçerli olacak. Münbiç’miş, Afrin’miş, Fırat’ın doğusuymuş hatta Kuzey Irak’ta olabilecek tehditlermiş hiç fark etmez. Sınırımızın öbür tarafında terörist varsa bu bizim için tehdittir” diye konuştu.

‘AFRİN BÖLGE HALKINA TESLİM EDİLMELİ’

Çavuşoğlu Afrin’in kime bırakılacağı sorusuna “Rusların öyle bir şartı olmadı. Fırat Kalkanı bölgesinde olduğu gibi o bölgede yaşayan insanlara yönetimin teslim edilmesi en doğru çözüm olur. Niçin Türkiye’deki 300 bin Kürt YPG’nin kontrol ettiği yerlere dönemiyor? Çünkü YPG müsaade etmiyor. Yönetimi yerel halka verirsek Afrin’i terk etmek zorunda kalmış insanlar dönebilir. İleride inşallah siyasi çözüm olur da bir tartışma olmadan tüm Suriye’nin olur” yanıtını verdi. Operasyonun süresine ilişkin ise, “Bu teknik bir konu; bunu askerlere, istihbaratımıza sormak lazım” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Mevlüt Çavuşoğlu YPG

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sonuna kadar destek . Ne kadar düşman varsa hepsini dünyanın neresinde olursa olsun başını ezelim.
Herkesi kendileri gibi sanıyorlar. Saddam'a neler neler yaptı demişlerdi.
Ayıya sormuşlar boynun niye kalın diye, oda cevap vermiş kendi işimi kendim görürüm,yalpalamaya oy hesapları yapmaya ,şuanda büyükmüş gibi gözünüze batan fakat uzun vadede küçük olacak hesaplar peşinde koşmayın, birde vatandaşın oy verdiğ dev kitle partilerimize bu saray yanaşmaları son zamanlarda yerliymiş milliymiş ayaklarını bıraksınlar kimin yerli kimin milli olup olmadığını bu millet çok iyi biliyor,Kıbrıs barış hareketinde hangi liderin hangi kancık açıklamayı yaptığına baksınlar geçmişlerinin ne halt olduğunu görürler.Zaman birlik zamanıdır yanaşmalarda haddini bilsin.
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