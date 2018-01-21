Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili olarak "Bunlar son çırpınışları. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dün akşam havadan vurduk, yine OBÜS'lerle hedefler vuruldu. Bu sabah da kahraman askerlerimiz sınırın ötesine geçtiler. Bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz." dedi.
FRANSA'NIN BMGK ÇAĞRISI
Çavuşoğlu, Fransa'nın BMGK çağrısı ile ilgili olarak ise "Fransa ile görüşüp hedefimizin siviller olmadığını belirttik. Fransa'nın böyle bir durumda terör örgütünün yanında olmaması ve bize destek çıkmasını bekleriz." dedi.
Fransa'dan Ankara'nın tepkisini çekecek Afrin hamlesi
Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: YPG kaçıyor
Alman gazetesi: Erdoğan'ı ciddiye almayan ABD hata yaptı
Bitlis'ten son dakika acı haber: 5 şehit
İşte sınırdan ve Afrin harekatından son fotoğraflar
Roketlerin oluşturduğu tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Başbakan Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması: Yarın itibariyle...
Uludağ ve Abant'ta adım atacak yer yok! Kuyruk uzadıkça uzadı…
Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den Afrin operasyonuna ilk yorum
Tek tek itiraf etti: İki erkek arasında kaldım
Okuyucu Yorumları 0 yorum