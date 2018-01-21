Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bunlar son çırpınışları...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Reyhanlı'daki saldırılarla ilgili olarak "Bunlar son çırpınışları. Operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Dün akşam havadan vurduk, yine OBÜS'lerle hedefler vuruldu. Bu sabah da kahraman askerlerimiz sınırın ötesine geçtiler. Bu bölgeyi teröristlerden temizleyeceğiz." dedi.

FRANSA'NIN BMGK ÇAĞRISI

Çavuşoğlu, Fransa'nın BMGK çağrısı ile ilgili olarak ise "Fransa ile görüşüp hedefimizin siviller olmadığını belirttik. Fransa'nın böyle bir durumda terör örgütünün yanında olmaması ve bize destek çıkmasını bekleriz." dedi.