Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çin’de

PEKİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in teknoloji devi Ar-Ge merkezini ziyaret etti.

Çin’e iki günlük ziyaret çerçevesinde gelen Çavuşoğlu, başkent Pekin’deki Huawei teknoloji merkezinde, şirket yetkililerinden akıllı ve güvenli şehir uygulamaları ile çeşitli teknolojik çözümler konusunda bilgi aldı.

Temasları kapsamında yarın Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de bir araya gelecek. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu’nun, Pekin temaslarında Çinli yetkililer ile ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konuları ele alması beklenirken, ayrıca iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

