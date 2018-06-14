HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Çin’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu teknoloji devi Huawei’in Ar-Ge merkezinde incelemelerde bulundu

PEKİN (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çin’in teknoloji devi Ar-Ge merkezini ziyaret etti.

Çin’e iki günlük ziyaret çerçevesinde gelen Çavuşoğlu, başkent Pekin’deki Huawei teknoloji merkezinde, şirket yetkililerinden akıllı ve güvenli şehir uygulamaları ile çeşitli teknolojik çözümler konusunda bilgi aldı.

Temasları kapsamında yarın Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile de bir araya gelecek. İki bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Çavuşoğlu’nun, Pekin temaslarında Çinli yetkililer ile ikili ilişkilerin yanısıra bölgesel ve uluslararası konuları ele alması beklenirken, ayrıca iş dünyası temsilcileriyle de bir araya gelmesi planlanıyor.

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı
Valinin ilk kazmayı vurduğu yerde dünyanın ilk kadın başkanının anıt mezarının podyumu çıktı/ Ek fotoğraflarValinin ilk kazmayı vurduğu yerde dünyanın ilk kadın başkanının anıt mezarının podyumu çıktı/ Ek fotoğraflar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

Resmi Gazete'de yayımlandı! İbrahim Kalın'a sürpriz atama

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

Kendi çok iddialı: Sevişelim mi? Dövüşelim mi?

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a adaylık yanıtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Enişte rezaleti! Baldızını önce dövdü sonra istismar etti

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım, ABD bayrağını öptü!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.