HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 10:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın bugün telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Son dakika! Hulusi Akar, Afrin sınırında

Ankara'da operasyon!

Ankara'da operasyon!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Ruhsatsız pastanede mide bulandıran görüntüler!

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Kuzey Irak'a operasyon! TSK sayısı duyurdu

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoksta 1 kişi büyük ikramiye kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.