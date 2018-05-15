Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşıyla görüştü

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından bu akşam saatlerinde Filistinli mevkidaşı Malki ile bir telefon görüşmesi yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs’e taşıması, bölgede infiale yol açtı.
İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 55 Filistinliyi şehit ederken, 2 bin 771 Filistinliyi de yaraladı.
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.
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