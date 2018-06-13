Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ'nün darbeci sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddiasına ilişkin, Türkiye'nin tüm FETÖ mensuplarının peşinde olduğunu belirterek "Almanya olsun, diğer ülkeler olsun bu darbecileri, darbe girişiminde bulunan bu hainleri bize vermelidir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu.

Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, bunun Anadolu Ajansına yapılan bir ihbar olduğunu hatırlatarak resmi olarak Almanya’daki yetkililerin ilgilendiği ya da doğrudan evine gittiği bir durum bulunmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Adil Öksüz dahil tüm FETÖ mensuplarının peşinde olduğunu vurgulayarak "Bu sebepten dolayı bize gelen duyumlar ve bazı bilgilerden sonra Almanya ile de bu konuda resmi temasta bulunduk. Almanya, Adil Öksüz ve diğerleriyle ilgili arama kararı çıkarttığını söyledi." diye konuştu.

Öksüz'ün şu ana kadar resmi olarak Almanya yetkilileri tarafından bulunmadığını belirten Çavuşoğlu, zaman zaman ABD’de olduğu yönünde de değişik dedikoduların çıktığını hatırlattı.