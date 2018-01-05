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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı görüştü 

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 4 saat önce

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Wayne Tillerson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme talebinin ABD tarafından geldiği ve Çavuşoğlu ile Tillerson'ın telefonda görüştükleri bildirildi.

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