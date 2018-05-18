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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "İsrail makamlarının ve savunmasız insanlara silah doğrultan İsrail askerlerinin hesap vermelerini sağlamalıyız."


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