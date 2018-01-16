Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kanada'da

Son Güncelleme 2 saat önce GÜNCEL HABERLERİ | 16.01.2018 02:18 |2 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu: - "Dünya barışı için, hoşgörü için aktör ülke, kilit ülke Türkiye. Yanı başımızdaki olayların bitmesi için, Suriye'deki kan ve gözyaşının dinmesi için, Irak'ın bütünlüğü için, Yemen için, Libya için üzerimize düşeni yapıyoruz" - "Aramıza ideolojinin, etnik ya da mezhepsel farklılıkların girmemesi lazım. Bunlar bizim zenginliğimiz, biz böyle Türkiye olduk"

VANCOUVER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünya barışı için, hoşgörü için aktör ülke, kilit ülke Türkiye. Yanı başımızdaki olayların bitmesi için, Suriye'deki kan ve gözyaşının dinmesi için, Irak'ın bütünlüğü için, Yemen için, Libya için üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi. Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Kanada'da bulunan Çavuşoğlu, Vancouver'da Türk Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptı, vatandaşlarla bir araya geldi. Operasyonel olarak 2015 yılında hizmet vermeye başlayan Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğunun yeni hizmet binasının açılışında konuşan Çavuşoğlu, Kanada ile Türkiye'nin iki iyi dost ve müttefik olduğunu söyledi. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Vancouver Başkonsolosluğunun, Los Angeles'tan sonra Pasifik bölgesindeki ikinci diplomatik temsilciliği olduğunu ifade etti. Daha sonra Çavuşoğlu, Liberal Parti Vancouver Milletvekili Matt DeCourcey, British Columbia Eyalet Ticaret Bakanı George Chow, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, Vancouver Başkonsolosu Anıl Bora İnan ve Türk toplumu üyeleri ile sembolik olarak açılış kurdelesini kesti.

- "Ciddi katkılar sağlıyorsunuz" Açılışın ardından Vancouver'daki Türk toplumu üyeleri ile bir araya gelen Çavuşoğlu, bu programdaki konuşmasında da bölgedeki Türklerin iki ülkenin ticari ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine ciddi katkılar sağladığını anlattı. Çavuşoğlu, 1915 olayları ile ilgili Ermeni iddiaları hakkında Kanada'da yaşananlara atıfta bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti ve parlamentomuz olarak biz kimsenin tarihiyle ilgili kararlar almıyoruz, almayız da. Bunu prensip olarak da doğru bulmuyoruz. Özellikle tarihi konularda tarih, tarihçilere bırakılmalı. Tarihle ilgili konularda kararlar verebilmek için de mahkeme kararları olmalıdır. Mesela soykırım, jenerik bir tabir değildir, hukuki bir tabirdir." ifadelerini kullandı. - "FETÖ bir sapığın yönetimini Türkiye'ye getirmek istedi" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kanada'daki varlığına da değindi. FETÖ'nün bu ülkedeki mevcudiyetinin önemli olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "FETÖ biliyorsunuz 15 Temmuz'da Türkiye'de bir darbe girişiminde bulundu. Cesur milletimizin desteğiyle biz bu darbeyi yendik. Eğer bu darbe başarılı olsaydı, bırakın bugün bizim buralarda olup olmamamızı, Türkiye kaosa giderdi. Çünkü bu hainler Türkiye'de demokratik şekilde seçilmiş kurumları yok ederek, Pensilvanya'da yaşayan bir sapığın yönetimini Türkiye'ye getirmek istedi. Bu sapık kendisini tüm evrenin imamı olarak görüyordu. Yani Türkiye'nin değil, tüm Müslümanların değil, tüm dünyanın değil, Ay, yıldızlar, Mars dahil tüm evrenin imamı olarak görüyordu. Böyle bir sapık anlayış.

FETÖ'nün Kanada'da daha fazla yer edinmeye çalıştığını biliyoruz. O yüzden vatanını, milletini seven vatandaşlarımızdan isteğimiz, buradaki yerel yetkililere, hükümete bu terör örgütünün gerçek yüzünü anlatmanızdır. Aynı şekilde Ermeni meselesinde de buradaki yetkililere doğru bildiklerimizi anlatmamız gerekiyor." - "Aramıza ideoloji girmesin" Bir toplumdaki insanların farklı din, mezhep veya ideolojide yer almalarının normal olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bunun ayrılık nedeni olmaması gerektiğini vurguladı. Çavuşoğlu, "Aramıza ideolojinin, etnik ya da mezhepsel farklılıkların girmemesi lazım. Bunlar bizim zenginliğimiz, biz böyle Türkiye olduk." değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, bu dönemde hoşgörüye çok ihtiyaç olduğunu belirtti. Farklı olana hoşgörüsüzlük ve tahammülsüzlük, farklı din ve ırklara yönelik ırkçılık, aynı şekilde İslam düşmanlığı ve aşırı akımların artık Avrupa'nın ortak değerlerini bile tehdit etmeye başladığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Biz İspanya ile Medeniyetler İttifakı'nın eş başkanlığını yapıyoruz. İspanya ile bu inisiyatifi yeniden canlandırma kararı aldık. Finlandiya ile de Barış İçin Arabuluculuk İnisiyatifi'ne eş başkanlık yapıyoruz. Dünya barışı için, hoşgörü için aktör ülke, kilit ülke Türkiye. Yanı başımızdaki olayların bitmesi için, Suriye'deki kan ve gözyaşının dinmesi için, Irak'ın bütünlüğü için, Yemen için, Libya için üzerimize düşeni yapıyoruz."