Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kuveyt’te

KUVEYT (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’te Limak Holding’in yapımını üstlendiği yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezdi.

Çavuşoğlu, "DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) Dışişleri Bakanları Toplantısı" ve "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı"na katılmak üzere geldiği Kuveyt’te Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir ve beraberindeki heyetle yeni havalimanı terminalinin inşaatını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

- İşçilerle yemek yedi

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra şantiyedeki işçilerle akşam yemeği yedi.

İşçilerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye’de dünya çapında birçok projeye imza atmış bir Türk firmasının Kuveyt’in petrolden sonra en büyük projesini gerçekleştirdiğini görmekten gurur duyuyoruz. Esasen çok zor bir proje ama Türk insanının, inandığı zaman başaramayacağı bir şey yoktur ve inşallah sizler bunu da başaracaksınız." diye konuştu.

Türkiye'nin artık siyaset de dahil olmak üzere tüm alanlarda dünyada söz sahibi olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'in bu projeye ne kadar önem verdiğini bildiklerini kaydetti.