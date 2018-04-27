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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 17:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç modelini Suriye'nin diğer kesimlerinde, özellikle Fırat'ın doğusunda uygulayacağız. Böylelikle (ABD ile) ikili ilişkilerimizde gerginliği yol açan bir konuda da birlikte adım atmış olacağız."


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