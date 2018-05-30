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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 00:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetiyle ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetiyle ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, 'Münbiç Yol Haritası' başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.

Konuya ilişkin olarak Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetine icabetle 3-4 Haziran 2018 tarihleri arasında ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde; Münbiç Yol Haritası başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin, ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Vaşington’da ayrıca, ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla biraraya gelmesi planlaniyor.

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