DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, 'MÜNBİÇ YOL HARİTASI'NI ABD'DE GÖRÜŞECEK

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetiyle ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde, 'Münbiç Yol Haritası' başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin ele alınacağı öğrenildi.
Konuya ilişkin olarak Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun davetine icabetle 3-4 Haziran 2018 tarihleri arasında ABD’ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde; Münbiç Yol Haritası başta olmak üzere Suriye meselesinin ve ikili ilişkilerin, ayrıca ortak gündemde yer alan diğer bölgesel ve uluslararası konuların ele alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Vaşington’da ayrıca, ABD’de yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun temsilcileri, Amerikan iş çevreleri, düşünce kuruluşları ve basın mensuplarıyla biraraya gelmesi planlaniyor.
24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!
Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!
Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?
MOSSAD Twitter'dan bir tek Recep Tayyip Erdoğan'ı takip ediyor
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum