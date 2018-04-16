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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO’nun tüm faaliyetlerine elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:03 | Son Güncelleme

IHAAW135651-GEN/16-04-2018 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO’nun tüm faaliyetlerine elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" dedi. 16.04.2018 13:56:51 TSI NNNN

IHAAW135651-GEN/16-04-2018

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "NATO’nun tüm faaliyetlerine elimizden geldiğince destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

16.04.2018 13:56:51 TSI
NNNN

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