HABER

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pompeo ile görüşmede) Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun anlaşıldığını düşünüyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Pompeo ile görüşmede) Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılamayacağını söyledik. Bunun anlaşıldığını düşünüyoruz"


PARTNERBu kadarına da pes! Yok böyle ilanBu kadarına da pes! Yok böyle ilan
'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!'Pembe Panter' Adana'da yakalandı!
Hakkari'de teröristlere darbe!Hakkari'de teröristlere darbe!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Acun Ilıcalı'dan Beyazıt Öztürk bombası! Beyaz O Ses Türkiye kadrosunda

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Halil Söyletmez öldü mü iddiası ortalığı karıştırdı! Youtuber Halil Söyletmez kimdir?

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Son dakika! Nissos Therassia isimli tanker arızalandı, boğaz trafiği durdu

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Kuşadasını ayağa kaldıran olay! Kadının, köpeklere yaptıkları dehşete düşürdü

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Süper Loto sonuçları: 2 Ağustos'ta 2. devir gerçekleşti!

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

Seçim öncesi sözleriyle gündeme oturan Kanatlı Hint Horozları Çoğaltma ve Koruma Derneği Başkanı'ndan ABD'ye tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.