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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10.

ANKARA ((DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Lavrov ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Çavuşoğlu'nun Lavrov'u karşılaması
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