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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Salih Müslüm'ün iadesi) Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Salih Müslüm'ün iadesi) Bu çabalarımız sadece Çekya ya da Almanya ile sınırlı değildir. Salih Müslüm nereye giderse gitsin peşini bırakmayacağız."

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