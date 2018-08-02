Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Singapur'da

SİNGAPUR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Singapur'da yapılan 51. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarına devam ediyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu ilk olarak Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu ve Kono, ikili iş birliği alanlarını, Sinop Nükleer Santral Projesi'ni ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin en kısa sürede açılmasına yönelik atılacak adımları değerlendirdi.

Çavuşoğlu ve Japon mevkidaşı ayrıca Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgesel konuları da ele aldı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "Türkiye-Japonya iş birliğinde pek çok alanda önemli bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi karşılıklı üst düzey ziyaretlerle devam ettirmek istiyoruz. Dışişleri Bakanı Taro Kono ile Singapur'da görüşmemizde ikili konular ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik." mesajını paylaştı.