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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye rejimine operasyon) Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye rejimine operasyon) Siyasi sürece geçmemiz lazım. Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor."

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Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı

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