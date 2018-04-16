Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Trabzonspor heyetini kabul etti

ANKARA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, Bakan Çavuşoğlu, geçen hafta yapılan olağanüstü genel kurulda yönetime seçilen Trabzonspor heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, "Göreve geldiğiniz son kongrede önemli bir sorumluluğu üstlendiniz. Ülkemizin en güzide kulüplerinden Trabzonspor’un yönetimine talip oldunuz ve delegeler sizleri seçti. Canı gönülden başarılar diliyorum." dedi. Ağaoğlu ve bazı yöneticileri şahsen tanıdığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahmet Ağaoğlu, Golf Federasyonu Başkanlığını uzun zamandır yapıyor ve Türkiye’de gerçekten bir çığır açtı ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli faaliyetlerde bulundu. Her zaman destekçisi olduk. Eminim Trabzonspor’a sizlerle beraber vereceği hizmetlerle de yine Trabzonspor'umuz sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ve ötesinde ses getiren bir kulüp haline gelecektir." çevresinde ve ailesinde de önemli sayıda Trabzonsporlu olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Trabzon’un kendi değerlerine sahip çıkmasının kentin geleceği için önemine işaret etti.

Çavuşoğlu, "Sayın başkanın ve sizlerin demeçlerinde de bunu görünce ayrıca mutlu oldum çünkü gerçekten Trabzon'umuzun yetiştirdiği çok değerli futbolcular, Türkiye’deki pek çok kulüpte değişik liglerde oynuyorlar. Çok da başarılı oynuyorlar. 61 numaralı formayı hemen hemen her takımda görüyoruz. Elbette takviyeler de olabilir ama kendi değerlerimize sahip çıkmamız faydalıdır." ifadesini kullandı. Trabzonspor’a başarılar dileyen Çavuşoğlu, "Bundan sonraki çalışmalarınızda, başkanımızın da sizlerin de her zaman yanınızda olacağımı özellikle vurgulamak isterim büyük bir memnuniyetle. Gönülden başarılar diliyorum. İnşallah Trabzonspor'umuz da her zaman hak ettiği yerde olur ve olacaktır. Buna da inancımız tamdır." dedi. - Bakan Çavuşoğlu’ndan transfer esprisi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da kendisini ve heyetini kabul ettiği için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti. Çavuşoğlu’nun tam bir spor dostu ve aktif sporcu olduğunu dile getiren Ağaoğlu, "En azından Golf Federasyonunun lisanslı sporcusu. Futbolu da çok iyi oynadığını, hemen hemen Ankara’da bulunduğumuz dönemlerde çok iddialı futbol maçları yaptığını, aktif olarak mücadeleci bir futbolcu olduğunu söylersem hiç de yanlış olmaz." diye konuştu.