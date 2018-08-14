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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Vatandaşlarımızın vize sorunu yaşamadan Rusya’yı ziyaret etmesini arzuluyoruz. Bu konuda bazı çalışmalarımız var."


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