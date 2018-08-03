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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşen görüşme sona erdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 08:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında Singapur'da gerçekleşen görüşme sona erdi.


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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu pompeo

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