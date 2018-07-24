Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan mevkidaşını aradı, 'yardıma hazırız' 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Koçias’ı arayarak Yunanistan’daki yangından dolayı üzüntülerini ve taziyelerini ileterek, her türlü yardıma hazır olunduğunu belirtti.

ANKARA (DHA)

