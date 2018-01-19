Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin davetine icabeten, Türkiye-Irak ilişkilerinin gündeminde yer alan konuları ele almak üzere 21 Ocak 2018 tarihinde Irak'ı ziyaret edeceği belirtildi. Açıklamada, "Sayın Bakanımızın, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi'nin yanı sıra, Başbakan Haydar Ebadi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi ile görüşmesi ve Iraklı Türkmen siyasetçilerle biraraya gelmesi öngörülmektedir" denildi.